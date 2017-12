Jadel é favorito ao ouro em Belém Jadel Gregório chegou nesta sexta-feira a Belém (PA) como um dos principais destaque do GP Brasil de Atletismo, que será disputado domingo, a partir das 9 horas, na pista do Mangueirão. O triplista brasileiro é favoritíssimo a ganhar a medalha de ouro. Pela boa fase que vive - saltou 17,22 m no GP do Rio, no último fim de semana, marca que o colocaria numa final olímpica do salto triplo - e também por não ter rivais entre os dez melhores do ranking mundial. Jadel é o segundo na classificação internacional de pontos e tem o melhor segundo salto do ano (os 17,22 m). O norte-americano Timothy Rusan, que ganhou a medalha de prata no Rio, com 16,49 m, não competirá em Belém porque se machucou. O norte-americano Walter Davies, que não saltou no Rio e estava relacionado para o GP Brasil, também não competirá, por contusão. Rusan é o 8º no ranking e Davies, o 10º. Os estrangeiros na prova de Jadel são o bielo-russo Alexander Glavatskiy (que foi 5º no Rio, com 15,60 m) e Levar Anderson, da Bahamas (o sexto, com 15,36 m). Kenta Bell, dos EUA, que este ano já saltou 17,49 m, veio nas duas últimas edições do meeting, mas este ano não foi relacionado pelos organizadores. O técnico do brasileiro, Nélio Moura, disse nesta sexta-feira que está otimista com a regularidade de seu atleta na temporada. Jadel já ganhou em 2004 a medalha de prata no Mundial Indoor de Budapest (HUN), em março.