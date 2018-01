Jadel é o 4.º em ranking mundial O Brasil aparece 70 vezes no ranking mundial da Associação Internacional de Federações de Atletismo entre os 100 melhores de cada prova. No total, são 61 atletas (36 homens e 25 mulheres). Alguns estão ranqueados em duas provas. A melhor posição entre os brasileiros é de Jadel Gregório, 4.º no salto triplo.