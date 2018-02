Jadel é o destaque do Troféu Brasil Os saltos continuam entre as principais atrações do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, a partir desta quinta-feira e até domingo, na pista do Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera, este ano tendo como atração a busca de índices para os Jogos Olímpisco de Atenas, em agosto. Sem Maurren Higa Maggi, que estará na arquibancada, grávida, assistindo à competição, a estrela dos saltos será Jadel Gregório, de 23 anos. O atleta já tem índice olímpico no triplo ? é o segundo colocado no ranking mundial de pontos da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf) e dono do sexto melhor salto do ano, com a marca de 17,25 m, feita em Belém, há 15 dias. Mas nesta quinta Jadel fará um outro salto, o distância, com qualificação às 9 horas e final às 14h30. ?Jadel pode fazer uma marca surpreendente, para quem não está acompanhando os seus treinamentos, no salto em distância?, afirmou o técnico Nélio Moura, que prefere não fazer previsões de quão longe o atleta poderá saltar. Mas acha que Jadel, que já saltou 8,10 m no Estadual, esse ano, está pronto para fazer o índice olímpico A (mais forte) na prova (8,19 m). ?E continua bem no triplo.? A decisão do triplo será domingo. Outro destaque nos saltos é a participação da atleta pernambucana Keila Costa (Olympikus/Santos Dumont) no salto em distância, com qualificação sexta-feira, sob a direção do técnico Pedro Camargo de Toledo, o Pedrão, que orientou João do Pulo. Outro destaque do primeiro dia de provas nesta quinta-feira, não está nas nove finais do programa, todas à tarde. Mas na semifinal dos 110 m com barreiras a prova mais esperada, na qual largam quatro brasileiros já qualificados para Atenas, lutando pelas três vagas olímpicas disponíveis. O campeão e o vice do Troféu Brasil deixam o Ibirapuera classificados. A terceira vaga será do melhor no ranking nacional. Segundo o regulamento do Comitê Olímpico Internacional (COI) cada País pode ter no máximo três atletas por prova em Atenas. Na semifinal desta quinta, Redelén dos Santos (BM&F), recordista sul-americano (13s30), Matheus Inocêncio (APA), Márcio Simão (Unoeste Brasil Telecom) e Anselmo Gomes da Silva (BM&F), todos com índice A, não devem ter problema para ir à final, no domingo. O velocista Claudinei Quirino, integrante do revezamento 4 x 100 m que foi medalha de prata na Olimpíada de Sydney, em 2000, ainda tem de repetir o índice B nos 200 m para assegurar vaga olímpica. Correu a distância em 20s30 no ano passado, índice A, mas não voltou mais a ser tão rápido nesta temporada. O técnico Jayme Neto Júnior prefere não fazer prognósticos para esta quinta ? a prova terá semifinal pela manhã e final à tarde. ?Ele está bem fisicamente. Achei que poderia correr 20s40 ou 20s50, em Cochabamba, no fim de semana. Mas ele correu 20s84. Não sei porque não acerta a corrida, perde o controle...?, afirmou o técnico, que também estará de olho nos 100 metros. Vicente Lenilson de Lima (Unoeste), Jarbas Marcarenhas e Claudio Roberto de Souza (BM&F)têm índice A nos 100 m e vaga assegurada para o revezamento olímpico, por enquanto. Outros atletas pré-qualificados precisam fazer pelo menos o índice B até 11 de julho, como Edson Luciano ou então terminar o Troféu Brasil em primeiro ou segundo. ?No ano passado consegui o índice no Ibirapuera Espero conseguir novamente?, afirmou Edson que integra o revezamento desde a Olimpíada de Atlanta, em 1996. ?O revezamento terá os três primeiros do Troféu, os dois subsequentes do ranking e um indicado por mim, por critério técnico. Mas só será definido em 11 de julho?, afirma Jayme. O Troféu Brasil Caixa de Atletismo terá a participação de 860 atletas, de 95 clubes, de 15 Estados e do Distrito Federal e 15 atletas estrangeiros, convidados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A entrada para o público é franca, todos os dias. A TV Globo mostra as finais, no domingo, das 9 às 12 horas. Por clubes, a BM&F Atletismo, com 80 atletas, briga pelo 12º Troféu consecutivo. A Brasil Telecon, de Presidente Prudente, com 42 atletas, deve ficar com a segunda posição pela terceira vez.