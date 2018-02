Jadel é ouro e Sabino bronze no salto triplo O brasileiro Jadel Gregório venceu a prova do salto triplo no Meeting de Saara, na Rússia, disputado neste sábado. Ele registrou uma distância de 17,31m e teve a companhia de Jefferson Sabino no pódio, que cravou 17,06m e ficou com o bronze. Em segundo lugar ficou o russo Victor Guzshinskiy, saltando 17,33m.