Jadel é ouro no salto triplo A equipe brasileira conquistou 11 medalhas no Grand Prix Internacional de Atletismo, encerrado neste domingo no estádio Olímpico de Belém. Três de ouro, três de prata e cinco de bronze. Jadel Gregório fez o que a torcida esperava dele e conquistou o ouro na prova de salto triplo. Ele saltou 17m.40 e superou o americano Walter Davis, que conseguiu a marca de 17m.29 e ficou com o segundo lugar. A medalha de bronze foi para o francês Julien Kapek, que conseguiu 16,74m. Outros brasileiros que subiram ao lugar mais alto do pódio foram Redelen dos Santos nos 110m com barreiras e Fabiano Peçanha nos 800m. Redelen venceu com o tempo de 13s30. O brasileiro Mateus Inocencio foi segundo (13s40) e o norte-americano Joel Brown (13.44) o terceiro. Com o tempo de 1:45.40, Fabiano Peçanha não só conquistou o ouro nos 800m, como também garantiu o índice para o Mundial de Hensilque, na Finlândia, marcado para o período de 6 a 14 de agosto. Samwel Mwera (TAN) foi o segundo (1:45.52) e o brasileiro Osmar dos Santos (1:45.62), foi o terceiro. Bruno Pacheco ganhou medalha de bronze nos 200m e também obteve índice para o Mundial, ao marcar o tempo de 20s57. O índice exigido era de 20s59. ?Estou bastante satisfeito com essa marca e a conquista do índice. Isso me tirou um peso das costas?, disse o Bruno. Com o tempo de 20s55 André Domingos foi o segundo nesta prova, mas ele já havia garantido o índice no GP de Fortaleza, na quarta-feira passada. O norte-americano Jummie Hackley cruzou a linha de chegada em primeiro com o tempo de 20s49. Veja os resultado do GP Internacional de Atletismo de Belém: 100m - Masc. 1. Brian Lewis (EUA) 10.22 2. Michael Frater (JAM) 10.26 3. Joshua Johnson (EUA) 10.28 200m - Mas. 1. Jimmie Hackley (EUA) 20.49 2. André Domingos (BRA) 20.55 3. Bruno Pacheco (BRA) 20.57 400m - Masc. 1. Tyler Christopher (CAN) 44.72 2. Davian Clarke (JAM) 44.92 3. Leonard Byrd (EUA) 45.09 800m - Masc. 1. Fabiano Peçanha (BRA) 1:45.40 2. Samwel Mwera (TAN) 1:45.52 3. Osmar dos Santos (BRA) 1:45.62 1.500m Masc. 1. William Chirchir (QUE) 3:39.30 2. Benson Marrianyi Esho (QUE) 3:40.11 3. Hudson de Souza (BRA) 3:41.21 110m c/ Barreiras - Masc. 1. Redelen dos Santos (BRA) 13.30 2. Mateus Inocencio (BRA) 13.40 3. Joel Brown (EUA) 13.44 Salto com Vara - Masc. 1. Brad Walker (EUA) 5.80 2. Jeff Hartwig (EUA) 5.40 3. Piotr Buciarski (DIN) 5.20 Salto Triplo - Masc. 1. Jadel Gregorio (BRA) 17.40 2. Walter Davis (EUA) 17.29 3. Julien Kapek (FRA) 16.74 200m - Fem. 1. Cydonie Mothersill (Ilhas Cayman) 22.72 2. Lucimar de Moura (BRA) 22.86 3. Beverly McDonald (JAM) 22.98 400m - Fem. 1. Christine Amertil (BAH) 50.65 2. Aliann Pompey (GUI) 51.43 3. Karen Shinkins (IRL) 51.59 800m - Fem. 1. Marian Burnett (GUI) 2:01.76 2. Michelle Ballantine (JAM) 2:01.80 3. Letitia Vriesde (SUR) 2:02.57 100m c/barreiras - Fem. 1. Lacena Golding-Clarke (JAM) 12.75 2. Nadine Faustin (HAI) 12.85 3. Aurelia Trywianska (POL) 12.93 400m c/barreiras. Fem. 1. Lashinda Demus (EUA) 53.56 2. Sandra Glover (EUA) 54.09 3. Lucimar Teodoro (BRA) 56.34 3.000m Fem. 1. Mardrea Hyman (JAM) 9:46.97 2. Korine Hinds (JAM) 9:54.99 3. Analia Rosa (POR) 10:11.19 Salto Triplo - Fem. 1. Trecia Smith (JAM) 14.81 2. Suzette Lee (JAM) 14.08 3. Keila Costa (BRA) 13.79