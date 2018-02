Jadel é segundo no Grand Prix O brasileiro Jadel Gregório foi o segundo colocado na prova do salto triplo no Grand Prix de Gateshead, na Grã Bretanha, com a marca de 17,23 metros. O vencedor foi o sueco Christian Olsson, que saltou 17,43 metros, o melhor resultado do ano na modalidade. Ainda em Gateshead, recorde mundial no salto com vara feminino. Quem estabeleceu a marca foi a russa Yelena Isinbayeva, com 4,87 metros.