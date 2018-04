Jadel eliminado no salto em distância Jadel Gregório bem que tentou a sorte hoje no salto em distância, no Estádio Olímpico de Atenas. Mas acabou ficando claro que seu talento é mesmo para o triplo, final que participou no domingo e, sem fazer um grande salto, terminou em quinto. Hoje, não conseguiu passar da primeira eliminatória. O máximo que pulou foi 7,50 metros, bem abaixo de sua melhor marca, de 8,22 m, e perdeu suas duas outras tentativas, ao queimar a linha. Seguiam para a outra fase os que fizessem mais de 8,10 m ou os atletas que obtivessem os 12 melhores saltos. Com seu 7,50 m, Jadel ficou numa das últimas posições no grupo B, o 16.º lugar. No geral, terminou em 32.º, vendo desabarem os sonhos de compensar em distância o que não fez no triplo. O melhor, por enquanto, é Dwight Phillips, dos Estados Unidos (8,31). Início - Amanhã à tarde, entram em cena Osmar Barbosa, nos 800 metros, e Keila Costa, no salto em distância. Osmar está em sua terceira Olimpíada e quer, pelo menos, chegar à final. Sua eliminatória começa às 14h54, pelo horário de Brasília. O melhor tempo dele na temporada é 1min45s64. A partir das 15h20, Keila faz sua estréia nos Jogos. A saltadora está na classificatória B, a mesma da russa Tatyana Lebedeva, que este ano saltou 7,33 metros e foi incluída entre as melhores do mundo. O máximo obtido por Keila até agora é 6,61 metros.