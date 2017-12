Jadel está na final do salto triplo O brasileiro Jadel Gregório foi o oitavo colocado, neste sábado, dentre os 12 atletas que se qualificaram para a final do salto triplo, que será disputada segunda-feira, no Stade de France. Jadel saltou 16,82 metros, mas terá de melhorar a marca para ficar entre os primeiros no 9° Mundial de Atletismo, em Paris (FRA). Favorito à medalha de ouro, o sueco Christian Olsson foi o primeiro na seletiva com 17,56 metros, seguido pelos cubanos David Giralt (17,31 metros), Yoandri Betanzos (17,03 metros) e Yoelbi Quesada (16,97 metros). Recorde Mundial - Na marcha atlética de 20 quilômetros, o brasileiro Sérgio Galdino ficou na 24ª posição com 1h26min48. Prova vencida pelo equatoriano Jefferson Pérez com novo recorde mundial para a distância: 1h17min21.