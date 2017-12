Jadel fica em 6º na final do triplo O brasileiro Jadel Gregório não teve um bom desempenho, nesta quinta-feira, e ficou apenas na sexta posição na final da prova do salto triplo do Mundial de Atletismo de Helsinque, na Finlândia. Em seis tentativas, Jadel teve a marca de 17m20 como seu melhor salto. O campeão foi o norte-americano Walter Davis, com 17m57. A medalha de prata ficou com o cubano Yoandri Betanzos, que conseguiu 17m42 no seu melhor salto. O romeno Marian Oprea ficou com a terceira colocação ao saltar 17m40.