Jadel fica em quarto lugar em Mônaco O brasileiro Jadel Gregório ficou em quarto lugar neste sábado no salto triplo na Final do Mundial de Atletismo, em Mônaco. Ele marcou 17,13 metros, longe dos 17,66 m do campeão olímpico e vencedor da prova Christian Olsson, da Suécia. Após a prova, Olsson anunciou a intenção de competir também no salto em altura. Ele quer disputar medalha em duas provas no Campeonato Europeu de 2006, na Suécia.