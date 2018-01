Jadel fica em terceiro em Lausanne O brasileiro Jadel Gregório conquistou a medalha de bronze na prova do salto triplo do Super Grand Prix de Lausanne, na Suíça, disputada nesta terça-feira. Jadel saltou 17m.34 e ficou atrás do bulgaro Momchil Karailiev, que obteve a marca de 17.36. O romeno Marian Oprea ficou com a medalha de ouro ao saltar 17.81. Esta foi a melhor marca do ano na modalidade. No Feminino , o destaque da prova dos 100 metros foi Chandra Sturrup (Bahamas), que cobriu a distância em 10s.84. A norte-americana Lauryn Williams terminou a prova em segundo, ao fazer o tempo de 10s.91 e a francesa Christine Arron fechou em terceiro (10s.94).