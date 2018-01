Jadel ganha nova medalha na Europa O saltador Jadel Gregório (BM&F Atletismo) foi ao pódio, pela terceira vez consecutiva em duas semanas, na prova do salto triplo, na série européia dos meetings indoor (pista coberta). Foi medalha de bronze em Ghent, Bélgica (17,02 m), e de prata, em Estocolmo (17,04 m), Suécia. Nesta sexta-feira ganhou a prata no Norwich Union Indoor Grand Prix de Birmingham, Inglaterra, com um salto de 17, 09 m. Também foi a terceira vez que obteve marca acima dos 17 metros. O campeão foi o britânico Jonathan Edwards (recordista mundial ao ar livre), com 17,44 m. A medalha de bronze ficou com o americano Walter Davis, com 17,02 m. Jadel disputa a final da série, domingo, na França.