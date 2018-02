Jadel ganha ouro e vai para a Holanda Nos próximos três meses, o triplista Jadel Gregório ? dono do melhor salto do mundo este ano, domingo, com a marca de 17,72 metros ? vai morar na Holanda. ?Em algum lugar perto de Amsterdã (a capital), uma cidade pequena de nome difícil.? Jadel viajou, nesta terça-feira, para a temporada internacional, onde encontrará os principais adversários e medirá forças com o campeão mundial, o sueco Christian Olsson. Considerado o favorito à medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, Olsson saltou uma única vez, ao ar livre, este ano, sexta-feira, em Turim, com a marca de 17,61 metros. A Holanda será a base de Jadel na Europa. Antes de deixar o Brasil, Jadel recebeu um quilo de ouro como prêmio da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). É a segunda vez que o triplista ganha ouro (cotado nesta terça a R$ 38,60 o grama) esse ano ? já havia ganho meio quilo quando conquistou a medalha de prata no Mundial Indoor de Budapeste, em março. Dessa vez, foi premiado por ser o melhor atleta do Troféu Brasil de Atletismo e pelo salto de 17,72 m. ?Sempre tento melhorar, para agradar meu clube, meu técnico e a mim mesmo. Com os prêmios como incentivo, vou tentar melhorar ainda mais.? Jadel passou a maior parte da cerimônia dando autógrafos na camiseta da BM&F Atletismo: ?Gregório ? como sou conhecido lá fora, justificou ? salto triplo, 17,72 m, Brasil?, escrevia em cada peça. A barreirista Maíla de Paula Machado, melhor atleta do Troféu Brasil, já na Europa, receberá meio quilo de ouro e o técnico, Nélio Moura, que treina os dois, ganhou prêmio em dinheiro. ?Vou encontrar com ele (Christian Olsson) na Noruega?, afirmou Jadel, referindo-se à sua estréia na Europa, sexta-feira, em Bergen, na primeira das seis etapas da Golden League, a série nobre de Grand Prix da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf) que, este ano, tem em sua programação o salto triplo. ?Também quero saltar outros meetings, incluindo duas provas do salto em distância.? Jadel salta em Roma, Paris e Zurique, dias 2 e 23 de julho, e 6 de agosto, respectivamente, pela Golden League. O atleta está feliz por sua prova fazer parte da Liga, um torneio muito cobiçado no atletismo pela importância e premiação elevadas que tem. Por enquanto ainda não mediu o aumento de sua popularidade após o salto de 17,72 m. Recebeu os parabéns dos vizinhos e dos porteiros do prédio onde mora, em São Paulo. ?Vamos ver no aeroporto.? Nem teve tempo. Mas garante que não vai mudar sua rotina e não se sente mais pressionado pela cobrança provocada pelo resultado. ?Treino visando uma medalha e mantenho minha cabeça tranqüila. Treino e levo a minha vida normal. Fora da pista, arrumo a cozinha, limpo a casa, ponho o som alto e saio fazendo as coisas. Não posso pensar em Olimpíada 24 horas por dia.?