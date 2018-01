Jadel Gregório bate recorde e ganha ouro Jadel Gregório mostrou estar bem preparado para a disputa do Mundial Indoor de Atletismo, que acontece de 5 a 7 de março, em Budapeste. Neste domingo, o brasileiro conquistou a medalha de ouro, bateu o recorde sul-americano e ainda fez a melhor marca do ano (ambos em pista coberta) no salto triplo, durante a disputa do Meeting de Karlsruhe, na Alemanha. Com um salto de 17m46, Jadel superou o romeno Marian Oprea, que tinha até então a melhor marca do ano (17m16) e ficou com a medalha de prata em Karlsruhe. O bronze foi para o cubano Joandris Betanzos, que levou a melhor sobre o triplista brasileiro no Pan de São Domingos/2003. A melhor marca sul-americana indoor já pertencia a Jadel, com os 17m35 conseguidos em 2000. Agora, ele volta nesta segunda-feira para o Brasil, onde fará a preparação final para o Mundial de Budapeste. Outro brasileiro que foi muito bem no Meeting de Karlsruhe foi Márcio Simão de Souza, que ganhou a medalha de prata nos 60 metros com barreiras. Ele marcou o tempo de 7s60, sendo superado apenas pelo jamaicano Maurice Wignall, que fez 7s51. Outros destaques do Meeting de Karlsruhe foram o velocista britânico Jason Gardener, que igualou o recorde da Europa ao vencer os 60 metros rasos (6s46), o etíope Haile Gebrselassie, ganhador dos 3.000 metros (7m29s34), e a moçambicana Maria Mutola, que ficou com o ouro nos 800 m (1m57s48). Atrás da vaga - A Confederação Brasileira de Atletismo fecha a delegação que irá para o Mundial de Budapeste no dia 22. O time do Brasil está aumentando. No sábado, nos Estados Unidos, mais três atletas obtiveram índices: Osmar Barbosa, Hudson de Souza e Christiane Ritz dos Santos. Em Fayetteville, na Universidade de Arkansas, Hudson venceu a milha (1.600 metros) com 3m58s04 - no Mundial vai correr os 1.500 metros. Osmar foi o segundo colocado nos 800 metros (1m45s96), assim como Christiane (2m04s00).