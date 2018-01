Jadel Gregório compete na Alemanha O brasileiro Jadel Gregório estará na pista nesta sexta-feira para a disputa do Istaf de Berlim, na Alemanha, última etapa da Liga de Ouro de Atletismo. O atleta paranaense disputa a prova de salto triplo. No Memorial Van Damme, em Bruxelas, ele ficou em quinto lugar, com 16,92 metros. Ainda este mês, Jadel participa da Copa do Mundo da Espanha, pelo time das Américas.