Jadel Gregório conquista a prata no Meeting de Zurique No Meeting de Zurique de atletismo, o brasileiro Jadel Gregório ficou com a medalha de prata no salto triplo (17,31 m) - só perdeu para o campeão mundial e olímpico, o sueco Christian Olsson (17,39 m). O bronze ficou com o norte-americano Wilson Aarik (17,08 m). Jadel está treinando na Inglaterra, com o técnico que já trabalhou com o inglês Jonathan Edwards, desde 1995 o recordista mundial da prova, com 18,29 metros. Prata também no Mundial juvenil A paraense Vanda Gomes ficou com a medalha de prata, nesta sexta-feira, nos 200 metros do Mundial Juvenil de Atletismo de Pequim, na China, com sua melhor marca na temporada: 23s59. A campeã foi a búlgara Tezdzhan Naimova, ganhadora também dos 100 m, com 22s99. A medalha de bronze ficou com a polonesa Ewelina Klocek, com 23s63. Vanda, de 17 anos, treinada pelo técnico Emerson Perim, é de Matelândia (PR), mas compete por Maringá. Está pré-convocada para o Pan-Americano do Rio, em 2007.