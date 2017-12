Jadel Gregório conquista o ouro em competição na Grécia

Duas semanas depois de quebrar o recorde sul-americano (17,90 m), que era de João do Pulo, em Belém, o brasileiro Jadel Gregório conquistou, neste sábado, mais uma medalha de ouro para o currículo no salto triplo. No Meeting de Papaflessia, na cidade de Kalamata, na Grécia, Jadel conseguiu um salto de 17,28 m para ficar com a primeira colocação. O triplista se prepara para o Troféu Brasil, neste mês, e para os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. A vitória de Jadel Gregório foi conquista de forma tranqüila. Apesar da marca bem abaixo de seu recorde sul-americano, o brasileiro ficou bem à frente de seus oponentes. A prata ficou com o russo Alexander Petrenko, que saltou 17,18 m. A medalha de bronze foi conquista pelo porto-riquenho Allen Simms, com a marca de 16,69 m. Em outras provas do meeting grego, o destaque ficou para a vitória de Yamilé Aldama, cubana naturalizada sudanesa. Com 14,58 m, Aldama levou a medalha de ouro no salto triplo feminino. A grega Athanassia Perra foi prata com a marca de 14,39 m e a ucraniana Olga Saladuha ficou com o bronze ao saltar 14,16 m.