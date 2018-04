Jadel Gregório descarta participação no Mundial Indoor

O brasileiro Jadel Gregório, vice-campeão do salto triplo no Mundial de Osaka este ano, disse em Havana que não participará do Mundial Indoor (pista coberta) de atletismo, a ser disputado em março de 2008 na cidade espanhola de Valência. Jadel é o detentor da melhor marca mundial da temporada, com um salto de 17m90 feito no Brasil em maio. Em entrevista coletiva, ele afirmou que começou sua preparação em Cuba para melhorar seu desempenho. O brasileiro chegou a Cuba no último domingo e permanecerá na ilha até o próximo dia 2. Ele deve voltar ao país em abril do ano que vem, para um mês de treinamento. Com vistas a 2008, Jadel quer um ano "tranqüilo", e já disse que participará de apenas cinco ou seis eventos na temporada européia, porque as viagens lhe desgastam muito. "Estou trabalhando minha técnica, e não há técnica como a cubana. Preciso trabalhar muito", afirmou. Em Osaka, Jadel perdeu o título mundial para o português Nelson Évora, que deu um salto de 17m74 e levou o ouro.