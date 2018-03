Jadel Gregório é bronze em Lausanne O paranaense Jadel Gregório ganhou nesta terça a medalha de bronze no salto triplo na Athletissima 2002, uma das competições mais tradicionais da Europa, correspondente ao Grand Prix de Lausanne, na Suíça. O atleta saltou 17,11 m. O vencedor da prova foi o norte-americano Walter Davis, com 17,39 m, seguido pelo compatriota Timothy Rusan, com 17,34 m.