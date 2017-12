Jadel Gregório e Jefferson Dias fazem dobradinha no Pará O brasileiro Jadel Gregório conquistou neste domingo a medalha de ouro na prova do salto triplo do Grande Prêmio Brasil de atletismo, disputado no Estádio Olímpico do Pará. Jadel registrou a marca de 17m45, 23cm a mais que o também brasileiro Jefferson Sabino Dias, que ficou em segundo lugar. O cubano Yoandri Betanzos, vice-campeão mundial da modalidade, ficou em terceiro, com 17m19. O Brasil ainda teve outros dois ouros em Belém: com Fabiana Murer, no salto com vara feminino, e Raphael Fernandes, nos 400m com barreiras.