Jadel Gregório e Jefferson Sabino fazem dobradinha no CE Jadel Gregório fez valer seu favoritismo e conquistou a medalha de ouro do salto triplo na segunda edição do Grande Prêmio Sul-americano, disputada nesta quarta-feira em Fortaleza. Gregório saltou 16,56 m, um centímetro a mais que o também brasileiro Jefferson Dias Sabino, que ficou com a segunda colocação no pódio. O terceiro foi o cubano Francis Yoandri Betanzos, com a distância de 16,68 m.