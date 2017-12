Jadel Gregório é ouro em competição na Inglaterra O brasileiro Jadel Gregório venceu neste domingo a prova do salto em distância no Meeting de Gateshead, na Inglaterra, com a marca de 8,05 m, distante da melhor marca do ano, os 8,56 m do panamenho Irving Saladino. O segundo colocado foi o britânico Nathan Morgan, seguido pelo compatriota Christopher Tomlinson, ambos com 8 m. O brasileiro Thiago Carahyba, com 7,97 m, foi o quarto.