Jadel Gregório é prata em Estocolmo O brasileiro Jadel Gregório conquistou a medalha de prata na prova de salto triplo da etapa de Estocolmo do Energizer Euroseries. Com um salto de 17, 04m, ele agora está em segundo lugar na classificação geral da prova no circuito. A próxima etapa será no dia 21, em Birmingham (Inglaterra), e a final no dia 23, em Lievin (França). Jadel competiu novamente com a maioria dos grandes nomes da prova atualmente. Em Birmingham, ele se encontrará pela primeira vez esse ano com Jonathan Edwards, o britânico recordista mundial. O vencedor da prova de Estocolmo foi o sueco Christian Olsson, com 17,40m.