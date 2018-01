Jadel Gregório é prata em Montecarlo O brasileiro Jadel Gregório conquistou a medalha de prata na prova de salto triplo da Final Mundial - que reúne os melhores do ano em Montecarlo. Em sua primeira competição depois do Mundial de Helsinque, em agosto, quando ficou apenas em sexto lugar, o brasileiro foi bem e saltou 17m32. Jadel ficou atrás apenas do cubano Yoandri Betanzos, que conseguiu 17m46 e levou o ouro. O norte-americano Walter Davis ficou com a medalha de bronze, com a marca de 17m23. Na final da prova de 200 metros, o brasileiro André Domingos ficou na sétima posição ao cobrir a distância em 20s81. A prova foi vencida pelo norte-americano Tyson Gay (19s96). O jamaicano Christopher Williams foi o segundo colocado (20s19) e o norte-americano Wallace Spearmon terminou em terceiro (20s21).