Jadel Gregório é prata no Super GP de atletismo do Catar O triplista brasileiro Jadel Gregório conquistou a medalha de prata no salto triplo nesta sexta-feira no Super Grande Prêmio de Atletismo (a terceira medalha nesta competição), que está sendo disputado em Doha, no Catar. Ele atingiu a marca de 17,20 m, ficando nove centímetros atrás do romeno Marian Oprea, vencedor da prova com 17,29 m, e 54 centímetros à frente do terceiro colocado, o sul-africano Godfrey Khotso Mokoena (16,66 m). Com 25 anos, o brasileiro coleciona bons resultados em torneios mundiais. Chegou às finais de diversas etapas de Mundiais (como em Paris, Budapeste e Birmingham), foi medalha de prata no Pan-Americano de São Domingos (2003) e faturou dois ouros no Super GP nas etapas de Estocolmo e Lausanne (ambas em 2005). Sua melhor marca na carreira, até o momento, foi em 2003, com o salto de 17,03 no Pan-Americano.