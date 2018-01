Jadel Gregório é quinto em Shangai O brasileiro Jadel Gregório ficou apenas com a quinta posição na final do salto triplo no Grand Prix de Shangai, na China, neste sábado. Ele saltou a distância de 7,67 m, sendo que o vencedor da prova foi o americano Dwight Phillips, com a marca de 8,39 m. Outro brasileiro que disputou o torneio foi Mardio de Souza, nos 110 m com barreiras. Ele ficou na sexta posição, com o tempo de 13s89. O campeão desta prova foi Xiang Liu (CHI), com 13s05. Já no feminino, Lucimar de Moura foi sétima nos 100 m (11s39) e também nos 200 m (23s75).