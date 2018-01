Jadel Gregório está na final do Mundial de Atletismo Jadel Gregório está na final do salto triplo do Mundial Indoor de Atletismo de Moscou, na Rússia - a prova será realizada neste domingo, último dia do programa de competições. Medalha de prata na última edição do Mundial Indoor, em Budapeste/2004, o brasileiro deu neste sábado o melhor salto na prova de classificação, com a marca de 17,46 metros. Com isso, Jadel igualou o seu próprio recorde sul-americano indoor no salto triplo (estabelecido em Karlsruhe, Alemanha, em 2006). O russo Igor Spasovkhodskiy, com 17,31 metros, foi o segundo colocado na classificação e o romeno Marian Oprea, com 17,25 metros, ficou em terceiro. Campeão mundial ao ar livre, no ano passado, na Finlândia, o norte-americano Walter Davis saltou 17,09 metros, apenas o suficiente para se qualificar. Já o atual campeão olímpico, o sueco Christian Olsson, não está na competição. E o outro brasileiro na prova do salto triplo, Jefferson Sabino, não se classificou - fez 16,55 metros. Assim, aos 25 anos, Jadel salta a partir das 11h35 (horário de Brasília), neste domingo, com a chance de obter a sua primeira medalha de ouro num Mundial. A brasileira Maíla Machado não foi às semifinais dos 60 metros com barreiras, neste sábado, mas bateu o recorde sul-americano da prova. Ela fez o tempo de 8s03 na primeira rodada do Mundial (a marca anterior pertencia a Maurren Maggi, com 8s12).