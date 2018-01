Jadel Gregório estréia no Mundial indoor neste sábado O triplista Jadel Gregório salta, neste sábado, a prova de qualificação do Mundial Indoor de Atletismo de Moscou, na Rússia. Jadel tem a medalha de prata ganha no Mundial de Budapeste, em 2004. Na Olimpíada de Atenas (2004) e no Mundial de Helsinque (2005) foi à final, mas não ocupou o lugar no pódio que todos esperavam dele. Após romper com os técnicos brasileiros Nélio Moura e Aristides Junqueira, o Tide, Jadel está na Inglaterra desde novembro do ano passado, treinando com o inglês Peter Stanley, que trabalhou com o recordista mundial do triplo, o britânico Jonathan Edwards, aposentado desde 2003. Stanley integra a delegação brasileira em Moscou, como técnico de Jadel. Os cinco atletas do Brasil, que não competiram no primeiro dia do Mundial Indoor, entram na pista neste sábado. Jadel, número 2 do ranking mundial do salto triplo, inicia a prova a partir das 6h25 (horário de Brasília). Na mesma prova, o Brasil ainda terá Jefferson Sabino, que este ano já esteve em Moscou para um meeting indoor e saltou 17,06 m, seu recorde pessoal. Nos 60 m com barreiras, o Brasil terá Maíla Machado, Redelen dos Santos e Matheus Inocêncio.