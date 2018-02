Jadel Gregório faz a melhor marca do ano Jadel Gregório sabia que estava pronto para superar o recorde do salto triplo do Troféu Brasil Caixa de Atletismo. Neste domingo, no último dia de competições na pista do Estádio Ícaro de Castro Mello, em São Paulo, Jadel deu um salto de 17,72 metros, o melhor do mundo este ano ? bateu o campeão mundial, o sueco Christian Olsson, que saltara 17,61 m na sexta-feira, em Turim (ITA) e pulverizou o recorde do Troféu Brasil, de 17,29 m, de Anísio Souza e Silva, feito em 1993. Além de melhorar sua marca pessoal ao ar livre, ficou perto da melhor marca do Brasil de todos os tempos, os 17,89 m de João do Pulo, de 1975. ?Esperava chegar aos 17,50 m, mas esta marca foi bem-vinda. Como não estaria feliz com os 17,72 m?? Jadel, que embarca para a Europa nest aterça ? sua primeira prova será sexta-feira, em Bergen (NOR), Grand Prix que abre a Golden League ?, disse que fica ainda mais confiante para o restante da temporada. ?A tendência é saltar longe. Nas primeiras provas, viajando, o rendimento deve cair um pouco. Mas me imagino saltando bem nos meetings e na Olimpíada.? A meta é manter a regularidade, como em 2003, quando saltou dez vezes acima dos 17 metros. A medalha olímpica continua nos planos. Jadel, de 23 anos, 2,02 m e 103 quilos, acha que saltará melhor se ficar mais leve. Quer emagrecer pelo menos dois quilos até a Olimpíada, mas nem sempre consegue evitar a pizza, iguaria comum no cardápio de um solteiro que mora sozinho. Seu prato favorito é arroz, feijão, bife e ovo, mas ?nem sempre dá tempo de preparar comida.? Nos 100 m ? Neste domingo, Vicente Lenilson de Lima venceu o duelo dos 100 m e confirmou a vaga olímpica com o bom tempo de 10s13. A segunda vaga dos 100 m para os Jogos de Atenas ficou com André Domingos da Silva, vice-campeão do Troféu Brasil, com 10s15. Jarbas Mascarenhas Júnior foi terceiro (10s26), mas terá de competir até 11 de julho, último dia para a obtenção de índices, para permanecer entre os mais rápidos do ranking brasileiro. André, que já havia assegurado vaga olímpica nos 200 m com o título de campeão brasileiro, disse que não pretende correr os 100 em Atenas. Mas não é o que pensa o técnico Jayme Neto Jr. ?Ele ainda não sabe, não conversamos, mas poderá correr os 100 m, sim. Com isso, teria um desgaste menor para integrar o revezamento 4 x 100 m, nossa prioridade. No revezamento, temos chance real de ganhar medalha olímpica.? Os seis velocistas do 4 x 100 m, quatro titulares e dois reservas, só serão definidos depois de 11 de julho.