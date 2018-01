Jadel Gregório fica com a medalha de prata na Final Mundial O brasileiro Jadel Gregório conseguiu, neste sábado, a medalha de prata na prova do salto triplo da Final Mundial de atletismo, que está acontecendo neste final de semana em Stuttgart (Alemanha). Jadel saltou 17,12 m e só ficou atrás do cubano Yoandri Betanzos, que obteve a marca de 17,29 m. O bronze ficou com o norte-americano Walter Davis, que saltou 16,98 m. Para decepção do público presente ao estádio, o jamaicano Asafa Powell não conseguiu quebrar o recorde mundial dos 100 m, que é 9s77. Com o tempo de 9s89, Powell foi o vencedor da prova, que teve uma disputa acirrada. O segundo colocado foi o norte-americano Leonard Scott, com 9s91, e o terceiro foi o compatriota Tyson Gay, com 9s92. Na prova dos 400 m, a vitória foi do favorito norte-americano Jeremy Wariner, que fez o tempo de 44s02. A prata ficou com Gary Kikaya (44s10) e a medalha de bronze foi para o norte-americano Merrit LaShawn (44s14). Nos 110 m com barreiras, o chinês Xiang Liu, campeão olímpico em Atenas/2004, foi o vencedor com o tempo de 12s93. Neste domingo, a recordista sul-americana do salto com vara, a brasileira Fabiana Murer, disputa a Final Mundial do Atletismo ao lado da melhor na prova, a russa Yelena Isinbayeva. Fabiana, 5ª no ranking mundial de pontos e dona da marca de 4,66 m, terá a ajuda de Vitaly Petrov, técnico de Isinbayeva, recordista mundial do salto, com a marca de 5,01 m.