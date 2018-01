Jadel Gregório fica com a prata no salto triplo na Suíça O brasileiro Jadel Gregório conquistou nesta terça-feira a medalha de prata na prova de salto triplo do Super Grand Prix de Lausanne, na Suíça. Ele conseguiu a marca de 17,54 m. Gregório foi superado apenas pelo sueco Christian Olsson, que saltou 17,62 m. O bronze ficou com o norte-americano Walter Davis (17,40m) - ele é o detentor da melhor marca do ano, 17,71 m. O outro brasileiro da prova, Jefferson Sabino, foi o 13º e último colocado, com 16,29m. O recorde mundial no salto triplo pertence ao britânico Jonathan Edwards, 18m29, obtido em Gotemburgo. na Suécia, em agosto de 1995.