Jadel Gregório ganha mais um ouro no salto triplo na Grécia O brasileiro Jadel Gregório conseguiu mais um bom resultado em competições na Europa ao ganhar a medalha de ouro na prova de salto triplo do Meeting de Rethymnon, na Grécia. Ele conseguiu a marca de 17,15 m. A medalha de prata ficou com o norte-americano Walter Davis, atual campeão mundial da modalidade, que fez 16,80 m. Ele ficou cinco centímetros à frente do seu compatriota Aarik Wilson (16,75 m), que ganhou o bronze. Este é o segundo ouro que Jadel Gregório, ganha na Grécia nesta semana. Na última segunda-feira, ele venceu a prova no Meeting de Chania (17,34 m). O paranaense também havia ficado com a prata no Super Grand Prix de Lausanne, na Suíça, realizado na semana passada.