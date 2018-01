Jadel Gregório ganha ouro em Estocolmo O brasileiro Jadel Gregório venceu nesta terça-feira a prova do salto triplo do Meeting de Estocolmo, na Suécia. Logo na primeira das seis tentativas, ele conseguiu a marca de 17,48 metros e só administrou a liderança até o final. O romeno Marian Oprea ficou na segunda colocação, ao fazer 17,44, e o ucraniano Viktor Yastrebov levou bronze (17,14). O resultado desta terça-feira dá mais confiança para Jadel Gregório, que tentará a medalha de ouro no Mundial de Atletismo - acontece de 6 a 14 de agosto, em Helsinque, na Finlândia. Mesmo porque, o sueco Christian Olsson, atual campeão olímpico do salto triplo, não participará da competição por causa de uma lesão no pé. Na prova do salto com vara feminino, também em Estocolmo, a vitória ficou novamente com a russa Yelena Isinbayeva, com a marca de 4,79 metros. Com a primeira colocação garantida, ela tentou quebrar mais uma vez o seu próprio recorde mundial de 5 metros, obtido no Meeting de Londres, na última sexta-feira. Mas falhou nas três tentativas de saltar 5,01 metros.