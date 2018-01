Jadel Gregório ganha ouro na Alemanha Jadel Gregório venceu neste domingo sua prova, o salto triplo, no Meeting Indoor (pista coberta) de Karlsruhe (ALE), com a marca de 17,21 metros, à frente do russo Victor Goutschinski, com 16,80 m, e do cubano Joandris Betanzos, com 16,68 m. Jadel, que nesta temporada mudou de técnico e de cidade ? passou a ser treinado por Aristides Junqueira, o Tide, em Presidente Prudente ? terá como prioridade a disputa do Troféu Brasil e do Mundial de Helsinque, no meio do ano.