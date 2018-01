Jadel Gregório ganha prata na Copa do Mundo de Atletismo Jadel Gregório conquistou neste domingo a medalha de prata na prova do salto triplo da Copa do Mundo de Atletismo, competição por equipes disputada em Atenas, na Grécia. Integrante da seleção das Américas, o brasileiro conseguiu a marca de 17,41 metros, sendo superado apenas pelo norte-americano Walter Davis, que é o atual campeão mundial e fez 17,54 metros. Também neste domingo, Lucélia Peres conseguiu o 9º lugar nos 5 mil metros (16m23s72), Keila Costa ficou na 7ª colocação no salto em distância (6,33 metros) e Fernando Alex Fernandes terminou na 8ª posição nos 3 mil metros com obstáculos (8m51s33). Mas no sábado o Brasil ganhou outra medalha em Atenas, ajudando a seleção das Américas na Copa do Mundo. Foi a prata de Fabiana Murer no salto com vara. Com os resultados dos dois dias de competição, a seleção da Europa venceu a Copa do Mundo entre os homens. E no feminino, a vitória ficou com a equipe da Rússia. Contando com os atletas brasileiros, as Américas terminaram em quinto no masculino e em terceiro entre as mulheres.