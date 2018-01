Jadel Gregório ganha prata no Mundial de Atletismo O brasileiro Jadel Gregório conquistou a medalha de prata na prova do salto triplo do Mundial Indoor de Atletismo, disputado em Moscou, na Rússia. Na final deste domingo, ele conseguiu 17,56 metros na sua melhor marca e foi superado apenas pelo norte-americano Walter Davis, que fez 17,73 metros. Classificado para a final com o melhor salto do sábado, Jadel repetiu a mesma colocação do último Mundial Indoor, em Budapeste/2004, quando também ganhou a prata. Mas, dessa vez, ele bateu o recorde sul-americano da prova - a antiga marca era dele próprio, 17,46 metros. A final deste domingo foi muito disputada. A medalha de bronze foi para o cubano Yoandri Betanzos, com 17,42 metros. Enquanto isso, Walter Davis repetiu o ouro que também conquistou no salto triplo do Mundial ao ar livre, disputado ano passado, na Finlândia. Walter Davis, inclusive, conseguiu a medalha de ouro com um salto polêmico. Na primeira marcação, os juízes apontaram 17,30 metros. Mas ele reclamou bastante e o resultado foi analisado novamente, sofrendo alteração para os 17,73 que lhe deram o primeiro lugar.