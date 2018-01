Jadel Gregório ganha prova na Bélgica O brasileiro Jadel Gregório voltou a vencer neste domingo durante o Meeting de Flanders, em Ghent, na Bélgica. Ele foi o ganhador da prova do salto triplo com a marca de 16,87 metros. A segunda colocação foi do cubano Yoandri Betanzos, que saltou 16,70 metros e a terceira do britânico Nathan Douglas, 16,50 metros. Gregório, que se prepara para o Mundial de Atletismo, que será disputado em Helsinki, Findândia, em agosto. O saltador terminou o ano de 2004 como o segundo no ranking da Federação Internacional de Atletismo (Iaaf) no salto triplo, apesar do quinto lugar obtido na Olimpíada de Atenas. Ficou atrás apenas do campeão Olímpico, Christian Olsson.