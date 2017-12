Jadel Gregório ganha salto triplo no GP Rio de Atletismo Jadel Gregório venceu neste domingo a prova do salto triplo no GP Rio de Atletismo, ao fazer a marca de 17,13 metros e superar o cubano Yoandri Betanzos, atual vice-campeão mundial. Na última sexta-feira, o brasileiro já tinha levado a medalha de prata em Doha, no Catar. "Viajei 22 horas, cheguei na noite de sábado, mas fiquei animado para enfrentar o Betanzos", afirmou Jadel, que levantou o público que foi ao Estádio Célio de Barros, no Rio - cerca de 4,5 mil pessoas. O GP Rio de Atletismo reuniu 149 atletas, de 24 países. Um dos destaques foi o panamenho Irving Saladino, que bateu o recorde sul-americano do salto em distância, com 8,56 metros. Já a cubana Osleidys Menéndez, atual campeã mundial e olímpica, confirmou o favoritismo no lançamento de dardo e levou ouro com 63,45 metros. O Brasil conquistou medalha de ouro em várias provas. Maíla Machado venceu os 100 metros com barreiras (12s97), Keila Costa ganhou no salto em distância (6m56), Fernando Alex Fernandes faturou o 3.000 metros com obstáculos (8m40s09) e Christiane Ritz dos Santos levou a melhor nos 800 metros (2m05s06).