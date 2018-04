Jadel Gregório garante vaga na final do salto triplo

O brasileiro Jadel Gregório garantiu neste domingo a sua classificação para a final da prova do salto triplo no Mundial de atletismo de Berlim. Ao atingir a marca de 17,06 metros, ele conseguiu vaga entre os 12 atletas que estarão na disputa por medalhas, marcada para acontecer na próxima terça-feira.

Veja também:

GALERIA DE FOTOS - Imagens do dia 2

MUNDIAL - Leia todas as notícias do torneio

QUIZ - Participe do teste sobre o Mundial

CALENDÁRIO - Todos os eventos e horários

Jadel Gregório esteve longe da melhor marca de sua carreira, os 17,90 metros conseguidos em 2007, mas fez o suficiente para ficar entre os 12 melhores das eliminatórias e passar para a final. Assim, ele espera repetir a performance do último Mundial, em Osaka/2007, quando foi medalhista de prata.

Outro brasileiro participou das eliminatórias do salto triplo, mas sem sucesso. Foi Jefferson Sabino, que conseguiu atingir 16,34 metros no melhor salto - seu recorde pessoal é de 17,28 metros - e não ganhou vaga na final. O primeiro colocado neste domingo foi o português Nelson Évora, com 17,44 metros.