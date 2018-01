Jadel Gregório na final do salto triplo O salto triplo no Troféu Brasil de atletismo terá Jadel Gregório. Ele é o favorito na prova deste domingo, às 9h30. Neste sábado, na qualificação, fez um único salto, de 16,78 m, para obter a vaga na decisão. Na sexta-feira foi o segundo no salto em distância, mas não foi ao pódio para receber a medalha.