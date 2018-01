Jadel Gregório supera campeões e fica com o ouro na Suécia Depois de conquistar duas medalhas de ouro em provas na Grécia, o brasileiro Jadel Gregório conseguiu mais um ótimo resultado nesta terça-feira, ao ganhar a prova do salto triplo do SuperGP de Estocolmo, na Suécia. Com a marca de 17,39 metros, o atleta paranaense superou o sueco Christian Olsson e o norte-americano Walter Davis, atuais campeões olímpico e mundial, respectivamente. A medalha de prata da competição sueca ficou com Walter Davis, que saltou 17,32 metros. E o pódio foi completado pelo anfitrião Olsson (17,24 metros). Apesar da vitória, Jadel Gregório não conseguiu levar um diamante no valor de US$ 10 mil, que é oferecido pelos organizadores do campeonato aos atletas que batem recordes no estádio de Estocolmo - a melhor marca do torneio no salto triplo pertence ao norte-americano Kenny Harisson (17,93 metros). Além do ouro conquistado nesta terça-feira, Jadel subiu ao degrau mais alto do pódio nos Meetings de Rethymnon e Chania, ambos na Grécia, que foram disputados na semana passada. Confira as marcas do salto triplo no SuperGP de Estocolmo: 1. Jadel Gregório (BRA) - 17,39 m 2. Walter Davis (EUA) - 17,32 m 3. Christian Olsson (SUE) - 17,24 m 4. Alexander Martínez (SUI) - 16,91 m 5. Julien Kapek (FRA) - 16,84 m 6. Vyktor Yastrebov (UCR) - 16,76 m 7. Aarik Wilson (EUA) - 16,57 m 8. Phillips Idowu (ING) - 16,49 m 9. Kenta Bell (EUA) - 16,20 m