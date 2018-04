Jadel Gregório termina salto triplo em oitavo no Mundial

O melhor salto do brasileiro nesta terça-feira foi de 16,89 metros, obtido em sua segunda tentativa. Ele também saltou 16,82 metros na terceira e 16,70 metros na quarta, tendo falhado em suas demais oportunidades - queimou na primeira, na sexta e desistiu do quinto salto, alegando dores no joelho.

"Machuquei o joelho no Troféu Brasil, tentei recuperar, mas não deu certo. Esse ano, devido ao atraso no treinamento, não esperava nada absurdo", afirmou Jadel Gregório à Sportv, explicando que deve parar um período para se focar depois na temporada indoor. "Hoje ganhei mais um brinde, uma fisgada no joelho, e devo ficar parado nos próximos meses. Depois, começo a preparação para a temporada indoor".

A vitória do salto triplo ficou com o britânico Phillips Idowu, que saltou 17,73 metros. Campeão das Olimpíadas em 2008 e do Mundial de Osaka em 2007, o português Nelson Évora decepcionou e ficou com a prata, com a marca de 17,55 metros. O cubano Alexis Copello completou o pódio com 17,36 metros.