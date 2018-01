Jadel Gregório vence prova do salto triplo na Grécia Com um salto abaixo do seu recorde pessoal, o brasileiro Jadel Gregório venceu nesta segunda-feira a prova do salto triplo do Meeting de Chania, na Grécia, com 17,34 m. Ele conseguiu a sua melhor marca na carreira no ano passado, com 17,73 m. A segunda colocação no torneio grego ficou com o norte-americano Aarik Wilson (17,32 m). Randy Lewis, de Granada, terminou em terceiro (17,22 m). Na semana passada, o brasileiro ficou com a medalha de prata do Super Grand Prix de Lausanne, na Suíça, ficando atrás apenas do sueco Christian Olsson, medalha de ouro nos Jogos de Atenas (2004).