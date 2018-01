Jadel inicia ano com pódio na Alemanha Com 16,95 m, Jadel Gregório foi bronze no triplo do Meeting Indoor de Karlsruhe, na Alemanha, vencido pelo romeno Marian Oprea (17,38 m), seguido do norte-americano Walter Davis (17,11 m). No triplo feminino, Keila Costa foi prata com 13,69 m (venceu a espanhola Carlota Castrejana ? 17,76 m). Nos 60 m sobre barreiras, Maíla Machado fez 8s09 e bateu o recorde sul-americano de Maurren Maggi.