Jadel obtém índice no salto em distância Jadel Gregório - uma das maiores esperanças de medalha do atletismo brasileiro em Atenas - obteve na tarde desta quinta-feira, no primeiro dia do Troféu Brasil em São Paulo, o índice olímpico para a prova de salto em distância. Jadel garantiu o índice ao saltar 8m22 e superou com tranqüilidade o índice de 8:19 exigido pela Confederação Brasileira de Atletismo (Cbat). Jadel Gregório já tinha índice olímpico para a prova de salto triplo. CLAUDINEI - O velocista André Domingos confirmou o favoritismo e venceu a prova dos 200 metros rasos com o tempo de 20s49. Domingos já tinha índice para ir aos Jogos nesta prova. O problema foi Claudinei Quirino, que teve um desempenho muito abaixo do esperado. Com o tempo de 21s33, ele ficou apenas na sétima posição e fracassou na tentativa de conseguir a sua classificação. Ele tem até a 11 de julho para conseguir o índice. A chuva que cai em São Paulo atrapalhou um pouco atletas e a organização do evento que, por medida de segurança, decidiu adiar a final da prova de salto com vara feminino que estava marcada para as 14 horas. A final foi transferida para a manhã desta sexta-feira (10 horas). O Troféu Brasil - que sendo disputado no estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera - teve pela manhã uma série de provas de qualificação.