Jadel quer o pódio no Mundial Indoor Os objetivos traçados por Jadel Gregório, atleta do salto triplo, de 22 anos, 2,02 metros e 104 quilos, apontam para um ano atribulado. Ir ao pódio no Mundial Indoor de Birmingham, entre os dias 14 e 16, é o primeiro de uma extensa lista de desafios. Fechada a temporada do inverno europeu, Jadel tem planos para os torneios outdoor. Quer competir nos meetings mais importantes da Europa, ganhar medalhas no Troféu Brasil, no Sul-Americano e no Pan-Americano de São Domingos e ainda no Mundial de Paris. Está à procura de regularidade no mais alto nível do atletismo. Um bom resultado no Mundial seria um ótimo empurrão. "Os organizadores dos meetings passam a fazer convites para as provas nobres", ressalta. O triplista da BM&F Atletismo começou o ano muito bem. "Ele tem mostrado muita consistência", elogia o técnico Nélio Moura, que também vai ao Mundial, acompanhando outros três de seus atletas: a saltadora em distância Maurren Higa Maggi, séria candidata ao pódio, e os barreiristas Márcio Simão e Maila Paula Machado. Jadel foi terceiro no triplo no Euroseries Indoor (circuito com os quatro meetings indoor mais importantes do mundo). Voltou do giro pela Europa com três medalhas e três saltos acima dos 17 m ? bronze em Gent (BEL), com 17,02 m, e prata em Estocolmo (SUE), com 17,04 m, e Birmingham (ING), com 17,09 m. Cancelou a participação em Karlsruhe (ALE) para retornar ao Brasil e treinar com Nélio Moura para aprimorar a corrida para o salto que fará no Mundial de Birmingham. "Queria acertar minha marca. Estava queimando o salto ou saltando antes de chegar à tábua." A corrida tem entre 40 e 50 metros. Durante a semana, o técnico promoveu alguns treinos, com a ajuda de uma fotocélula que comprou nos Estados Unidos, para medir a velocidade em que o atleta "aborda a tábua", basicamente, a corrida nos cinco metros finais. Maurren Higa Maggi, a segunda do ranking mundial, chega para o salto correndo a 9,5 m/s. Jadel chega a 10,2 m/s. Jadel é jovem e tem pouco tempo de experiência na prova ? cerca de quatro anos. "A regrinha dos dez anos, que vale para várias coisas na vida, também serve para o salto", acentua Nélio. As melhores marcas do brasileiro são 17,35 m, indoor, e 17,13 m, outdoor. "Ele tem condições de saltar 17,40 m ou mais na temporada se continuar mostrando consistência", observa Nélio. O triplista não tem o mesmo biótipo longilíneo que caracterizou outros talentos da modalidade, como Adhemar Ferreira da Silva, Nélson Prudêncio e João do Pulo. Jadel é grande e pesado, o que é uma dificuldade extra. "Tenho de ficar mais rápido. É mais difícil para alguém com o meu corpo pegar velocidade." Nélio explica que Jadel compensa o fato de ser mais pesado e, portanto, mais lento, com a capacidade de reação entre os saltos. Na queda do primeiro salto, quando o impacto é equivalente a 20 vezes o peso corporal (no caso, 2 toneladas), "não se ouve o passo dele. É muito rápido nessa fase, reativo, o que o ajuda".