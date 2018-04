Jadel termina em 1.º no ranking da temporada no salto triplo

O brasileiro Jadel Gregório encerrou a temporada 2007 como o líder do ranking mundial da Federação Internacional das Associações de Atletismo (Iaaf, em inglês) no salto triplo. Gregório e a cubana Yargelis Savigne, que obteve a marca de 15,28 metros no Mundial de Osaka (Japão), foram os únicos latino-americanos a terminarem a temporada no topo da lista da IAAF. O panamenho Irving Saladino, campeão mundial do salto em distância e treinado pelo brasileiro Nélio Alfano Moura, conseguiu em Osaka a marca de 8,57 metros e ficou em segundo no ranking. O primeiro colocado foi o grego Louis Tsatoumas, que obteve 8,66 metros, em Kalamata (Grécia), em 2 de junho. O melhor resultado de Jadel, de 17,90 metros, foi alcançado em Belém (Brasil) em 25 de maio, mas o brasileiro perdeu o ouro no Mundial de Osaka para o português Nelson Évora, segundo melhor da temporada, com 17,74 metros. Atletas brasileiros no ranking da temporada 2007: Homens: 800 metros: 17.º Fabiano Peçanha - 1min44s60 Meia maratona: 10.º Marilson dos Santos - 59min33 Salto com vara: 17.º Fabio Gomes da Silva - 5,77 metros Salto em distância: 10.º Thiago Jacinto Dias - 8,26 metros Salto triplo: 1.º Jadel Gregório - 17,90 metros Revezamento 4x100: 4.º Brasil - 37s99 Mulheres: Salto com vara: 9.º Fabiana Murer - 4,65 metros Salto em distância: 5.º Maurren Maggi - 6,95 metros Salto em distância: 11.º Keila Costa - 6,88 metros Salto triplo: 13.º Keila Costa - 14,57 metros Salto triplo: 17.º Maurren Maggi - 14,44 metros Revezamento 4x400: 17.º Brasil - 3min28s89