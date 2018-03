Jadel treina de olho no Mundial Depois de estabelecer a melhor marca do ano no salto triplo, de 17,71 m, domingo, em São Paulo, Jadel Gregório treina em Presidente Prudente, de olho no Mundial de Helsinque, em agosto. O técnico Aristides Junqueira, o Tide, não ficou surpreso. "Foi um pouco antes do esperado. Agora vamos manter um trabalho mais específico para o Mundial." No dia 15, o triplista disputa o GP Rio de Atletismo.