Jadel treinará com técnico inglês O triplista Jadel Gregório anuncia, nesta quarta-feira, o novo técnico para a temporada de 2006: o inglês Peter Stanley, de Newcastle. A BM&F aprovou a escolha do treinador e pagará as viagens do saltador para a Europa. O salário do técnico deve sair dos prêmios de Jadel. Os treinos começam na próxima segunda e o Mundial Indoor de Moscou (Rússia), em março, será a primeira prioridade na temporada.