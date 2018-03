Jadel vai à final no Mundial Indoor Jadel Gregório conseguiu passar para a final do salto triplo no Mundial Indoor de Atletismo, que começou nesta sexta-feira, em Budapeste. Outro brasileiro a conseguir um bom resultado no primeiro dia foi Osmar Barbosa, que venceu sua bateria nos 800 metros, passando para a semifinal da prova. Dos três saltos a que tinha direito, Jadel desperdiçou dois. Só conseguiu marca no primeiro, quando atingiu 16,96 metros. Mesmo assim, se tornou um dos 8 finalistas - os melhores do dia foram o ucraniano Mykola Savolaynen e o bielo-russo Dmitriy Valyukevich, que empataram com 17m16. A final dessa prova acontece apenas no domingo. Nos 800 metros, outra boa performance do atletismo brasileiro. Osmar Barbosa dos Santos ficou em primeiro lugar em sua eliminatória, passando para a semifinal com o melhor tempo do dia (1m47s67). Já Fabiano Peçanha foi o terceiro colocado em sua bateria (1m49s48) e também volta à pista neste sábado, em busca da vaga na final de domingo. Claudio Roberto Souza, nos 60 metros, conseguiu chegar até a semifinal, ao ficar em terceiro lugar na sua eliminatória, com o tempo de 6s70. Depois, ele melhorou sua marca (6s67), mas não se classificou para a final da prova, ao ser o quarto colocado de sua bateria nas semifinais do Mundial. Na mesma prova dos 60 metros, Jarbas Mascarenhas caiu logo de cara, ao ficar em quarto lugar em sua série (6s76). Outras duas brasileiras também já foram eliminadas. Elisangela Adriano, no arremesso de peso, fez 16m64 nas eliminatórias e Christiane dos Santos foi a quinta colocada na primeira bateria dos 800 metros, ao marcar 2m07s77.